Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: stanziamenti per regioni

Tweet di Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Vogliamo più bici nelle nostre città. Abbiamo stanziato 137 milioni di euro da destinare alle ciclovie urbane, alle ciclostazioni e alle misure di sicurezza per la circolazione ciclistica cittadina. 4 di questi 137 milioni per realizzare ciclostazioni in poli universitari.