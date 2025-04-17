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Orsara di Puglia: Pasqua speciale fra caccia alle uova e dinosauri Da domani

18 Aprile 2025
Orsara Caccia alle Uova

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Con due grandi iniziative, che avranno come fulcro di aggregazione Parco San Mauro, Orsara di Puglia dedicherà a bambini e famiglie il lungo ponte aperto dalla ricorrenza di Pasqua.

Orsara il giorno dei dinosauriIl primo dei due importanti eventi in programma si svolgerà sabato 19 aprile, dalle ore 16, quando nell’area verde posta su via Giuseppe Di Vittorio si svolgerà la “Caccia alle uova”: nuclei familiari e bambini saranno coinvolti in giochi, una merenda collettiva e si contenderanno i premi messi in palio per un pomeriggio da vivere tutti insieme.

L’iniziativa è organizzata da “Orsarosa” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Stessa location anche per l’evento in programma giovedì 24 aprile, quando i bambini e le famiglie di Orsara di Puglia vivranno una giornata davvero speciale.

Dalle ore 16, Parco San Mauro accoglierà una grande festa tra gonfiabili, musica, palloncini e una ‘mastodontica’ sorpresa: direttamente da “Tu si que vales”, arriverà lo spettacolo mozzafiato dei dinosauri viventi, “in carne e ossa”, con il loro impatto portentoso sulla fantasia di bambini e adulti. Ci sarà modo di interagire con i “giganti della preistoria”, per un momento e un intero pomeriggio pieno di attività e divertimento.


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