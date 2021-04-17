Di Francesco Santoro:



«A seguito di test molecolari effettuati dalla FederLab, in data venerdì 16 aprile, sono state riscontrate 6 positività al Covid-19», nel «gruppo squadra. I tesserati risultati positivi sono in isolamento e monitorati dalla società, che nei prossimi giorni effettuerà nuovi test». A darne notizia è l’Asd Martina calcio 1947, che ha chiesto e ottenuto lo slittamento della partita valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza in programma a Otranto nel pomeriggio. «La società biancazzurra- in virtù del regolamento che prevede il rinvio della sfida con un numero di positivi superiore a tre- ha inviato la documentazione necessaria al Cr Puglia per rinviare la gara», si legge in una nota diramata dal club itriano.

Per la stessa ragione è saltato anche il match tra Deghi Lecce e Ginosa. «Un brutto focolaio si è abbattuto sullo spogliatoio dei biancazzurri- scrive su Facebook la società tarantina-. Tra ieri e oggi sono risultati positivi al tampone ben 9 calciatori e un componente dello staff tecnico».