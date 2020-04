Di Anna Lodeserto:

#nonseisolo è l’ hashtag del nuovo servizio di consulenza gratuito di AIRIPA Puglia e Basilicata in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Bari.

Cesare Cornoldi , presidente dell’Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento, ha attivato una help line in collaborazione con esperti psicologici e logopedisti al fine di offrire un sostegno alla popolazione in questo periodo di grave emergenza.

Il distanziamento sociale, la didattica a distanza imposti dall’emergenza sanitaria hanno modificato radicalmente la quotidianità. AIRIPA ha aderito alla proposta avanzata dal CNOP ( Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) al fine di offrire supporto a quanti sono in difficoltà e sperimentano il bisogno di sostegno nell’adattamento a nuove abitudini quotidiane ed a nuove pratiche professionali.

L’iniziativa prevede uno sportello coordinato da Alessandra Notarnicola ( Direttivo Regionale AIRIPA) , Antonella Spinelli ( Segreteria Regionale) e 25 soci AIRIPA sia psicologi che logopedisti che operano sul territorio regionale.

Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì ( contatti telefonici, via Skype ed altri sistemi di comunicazione) dalle 10 alle 12 ( telefonando al numero 3272073893) ed il pomeriggio dalle 16 alle 18 ( chiamando il numero 3299519429). È inoltre possibile usufruire del servizio utilizzando l’indirizzo di posta elettronica helpline.airipapuglia@gmail.com oppure la pagina Facebook ufficiale AIRIPA Puglia – Basilicata.