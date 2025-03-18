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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Terremoto di magnitudo 4,2 in Basilicata Scossa alle 9,01

18 Marzo 2025
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Terremoto di magnitudo 4,2 stamattina nel potentino. La scossa si è verificata alle 9,01 con epicentro a sei chilometri da, Potenza ed altrettanti da Vaglio della Basilicata.

(immagine: tratta da ingv.it)


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