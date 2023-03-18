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Taranto: si era persa in strada, bimba di tre anni messa in salvo dai vigili urbani Comune

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:

Era per strada, in via Veneto, sola e visibilmente smarrita.

Così una bimba di poco più di 3 anni ha attirato le attenzioni di alcuni passanti, che hanno provveduto a contattare la Polizia Locale, giunta sul posto con un’auto di pattuglia. Dopo i primi accertamenti, gli agenti sono riusciti a risalire al domicilio della minore rintracciandone padre e madre, alla quale era sfuggita per una disattenzione.

«Una storia a lieto fine – il commento del sindaco Rinaldo Melucci -. Questa è la nostra Polizia Locale, ogni giorno per strada a garantire la sicurezza di tutti noi».

Come non ne abbiamo pubblicate il volto durante l’accaduto con il corriere, non lo pubblichiano neanche in questa circostanza


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