Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:



Era per strada, in via Veneto, sola e visibilmente smarrita.

Così una bimba di poco più di 3 anni ha attirato le attenzioni di alcuni passanti, che hanno provveduto a contattare la Polizia Locale, giunta sul posto con un’auto di pattuglia. Dopo i primi accertamenti, gli agenti sono riusciti a risalire al domicilio della minore rintracciandone padre e madre, alla quale era sfuggita per una disattenzione.

«Una storia a lieto fine – il commento del sindaco Rinaldo Melucci -. Questa è la nostra Polizia Locale, ogni giorno per strada a garantire la sicurezza di tutti noi».

Come non ne abbiamo pubblicate il volto durante l’accaduto con il corriere, non lo pubblichiano neanche in questa circostanza

