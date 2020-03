Vincitori di concorso nel servizio sanitario: blocco dell'ingresso al lavoro per circa 1400

Un ricoverato a Bari, uno a Lecce. Ma il terzo trasferito da Bergamo alla Puglia è morto durante il volo.

Non entrano subito in servizio i circa 1400 assunti nel sistema sanitario pugliese. La verifica delle documentazioni dei vincitori del concorso porterà via una decina di giorni, verosimilmente.