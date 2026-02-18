Di seguito il comunicato:

Francesca Lopez, detta Chicca, è maresciallo dei Carabinieri e opera nel Salento. Trent’anni, ribelle, è una militare che non si arrende al ruolo di comprimaria in un mondo ad appannaggio maschile: al pari della collega Lolita Lobosco (ormai celeberrima anche grazie alla trasposizione televisiva), è figlia della penna di Gabriella Genisi, una delle autrici più amate del mondo del “noir” italiano. Mercoledì 18 febbraio, alle ore 18.30, la scrittrice pugliese torna negli spazi della libreria Ubik di Foggia per presentare il suo ultimissimo romanzo, La Specchia del diavolo (Rizzoli, 2026). In questo quarto e avvincente episodio della serie che ha per protagonista la determinata carabiniera, si racconta di una morte misteriosa avvenuta tra le campagne della Grecia Salentina, tra cumuli di sassi e suggestioni ancestrali. A conversare con Gabriella Genisi, saranno i lettori del gruppo A qualcuno piace… Giallo.

La Specchia del diavolo (Nero Rizzoli, 2026). È una tersa giornata di marzo, quando, ai piedi della Specchia del diavolo, un imponente cumulo di pietre nelle campagne salentine, viene ritrovato il corpo di un ragazzo in fin di vita. Si chiama Rami, è senegalese, e dopo aver fatto parte di una squadra di raccoglitori di pomodori, aveva finalmente trovato la sua strada lavorando come assistente di un talentuoso orafo in un borgo medievale della Puglia, sotto l’ala protettrice di una marchesa impegnata ad aiutare ragazzi sfortunati come lui. Chi lo ha ridotto in quel modo? Sulla scrivania di Chicca Lopez, la carabiniera salentina, viene lasciato il fascicolo di quella che sembra un’indagine di scarsa importanza, ideale per una femmina impunita come lei, pensa il capitano Biondi. Ben presto però, emergerà molto altro, e Chicca, ancora una volta, verrà trascinata in un caso di omicidio dai risvolti inaspettati.

Gabriella Genisi. È autrice della serie del commissario Lolita Lobosco da cui è stata tratta la fiction di successo “Le indagini di Lolita Lobosco”, in onda su Rai1. Per Nero Rizzoli ha pubblicato “Pizzica amara” (2019), “La regola di Santa Croce” (2021), il racconto “Le guardiane del faro” nell’antologia “Le invisibili” (2022) e “L’angelo di Castelforte” (2023), disponibili in Bur.