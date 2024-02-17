Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Torremaggiore:

Si è conclusa con un successo straordinario la seconda edizione di Carnevalmente-Torremagia di Carnevale. L’iniziativa che ha attirato dal circondario una folla entusiasta, ha dato vita ad un’atmosfera gioiosa nel centro di Torremaggiore.

Il Sindaco Emilio Di Pumpo, esprimendo la sua soddisfazione per l’evento, ha dichiarato: “Il Carnevale di Torremaggiore ha superato ogni aspettativa, unendo la comunità in un’esplosione di colori, musica e allegria. È stata un’occasione straordinaria per celebrare la nostra tradizione e accogliere visitatori da ogni parte. Quest’anno si sono uniti a noi anche carri provenienti da Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia. Ringrazio le scuole e tutti coloro che hanno contribuito al successo della festa, che è solo alla seconda edizione e contiamo di renderla un appuntamento sempre più importante non solo per la città ma per l’intera in Capitanata”.

L’organizzazione impeccabile e la partecipazione vivace dei cittadini hanno reso questa edizione del Carnevale indimenticabile. Gli spettacoli, le sfilate e le attività hanno coinvolto persone di tutte le età, creando un legame speciale tra la comunità. A far gioire i più piccoli la youtuber Lucilla, mentre in serata il gruppo “We Love Dance Story” ha fatto ballare giovani e adulti provenienti anche dai centri limitrofi.

“Il Carnevale, come altre iniziative – conclude il Sindaco Emilio Di Pumpo – sono un’occasione per far conoscere le bellezze di Torremaggiore e rappresentano importanti boccate d’ossigeno per le attività locali. Occasioni che intendiamo cogliere e potenziare sempre di più”.