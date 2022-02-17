Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:

Alessandra Amoroso è l’ospite della nuova puntata del My Live di Radio Norba, in programma venerdì 18 febbraio, sul palcoscenico del The Heart di Conversano.

Una grande interprete della musica italiana, amatissima non solo dalla sua Big Family, la grandissima comunità di fan, ma seguita e apprezzata da tutti gli italiani, per la sua voce unica, per la sua energia e per la sua simpatia.

Alessandra, originaria di Lecce, lo scorso ottobre ha presentato “Tutto Accade”, settimo album di inediti in dodici anni di carriera, già certificato Oro. Nell’album, composto da 14 brani, sono contenuti i singoli “Sorriso grande”, il brano che l’ha accompagnata durante tutta la scorsa estate, “Tutte le volte” e “Canzone inutile”, il singolo uscito subito dopo la pubblicazione del disco.

Ora la cantante salentina è proiettata al 13 luglio, giorno del suo primo concerto a San Siro, 200esimo concerto in della sua carriera il primo in uno stadio.

Di San Siro, del disco, dei fans, ma anche della sua vita privata, della onlus che ha costituito nel 2018 per seguire, aiutare e sostenere piccoli e grandi progetti dedicati a chi è più debole o in difficoltà, della sua amicizia con Emma Marrone, della sua collaborazione con i Boomdabash con cui ha realizzato due pezzi multiplatino, Karaoke e Mambo Salentino, e di tanto altro, Alessandra parlerà con Alan Palmieri, conduttore del programma di Radio Norba. Una chiacchierata intima, a 360 gradi, con una grandissima protagonista della musica italiana. Naturalmente non mancherà la musica dal vivo, elemento essenziale di My Live, così come le domande del pubblico, che può partecipare in studio, aggiudicandosi l’ingresso ascoltando la radio, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e di tutte le vigenti disposizioni. Il pubblico è parte integrante del format, potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni attraverso l’hashtag ufficiale #RadioNorbaMyLive.

L’appuntamento è alle ore 21 in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 1° semestre 2021 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2021 (gennaio-ottobre) si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando i primi posti nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).