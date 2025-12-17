Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:

Mercoledì 17 dicembre 2025, a partire dalle ore 16:30, il portierato sociale “CIVICO 115”, sito in via della Fiera a Gioia del Colle, aprirà le sue porte alla cittadinanza per un evento all’insegna dell’ascolto, della condivisione e della partecipazione, nel corso del quale sarà presentato l’omonimo progetto di condominio solidale che, avviato sul territorio lo scorso mese di ottobre, mira all’inclusione sociale e alla costruzione di comunità.

Il portierato sociale “CIVICO 115” non è solo uno spazio fisico.

Esso rappresenta un luogo di riferimento che accoglie, connette e valorizza le persone.

Realizzato attraverso il finanziamento ottenuto dal Comune di Gioia del Colle – Area Servizi alla Persona, con il supporto di ARCA Puglia Centrale come ente partner, il progetto si inserisce nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia – Sezione Politiche Abitative, a valere sulla Legge Regionale n. 31/2019 “Condominio Solidale”.

Nel corso della manifestazione interverranno:

– l’avv. Giovanni Mastrangelo, sindaco del Comune di Gioia del Colle;

– la dott.ssa Adua Maurizio, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Gioia del Colle;

– l’ing. Addolorata Doronzo, Regione Puglia – Sezione Politiche Abitative;

– l’ing. Giacinto Angelastri, Arca Puglia Centrale;

– l’ing. Patrizia Masciopinto, Arca Puglia Centrale;

– l’arch. Michele Ruta, Arca Puglia Centrale.

L’evento sarà impreziosito da momenti culturali e partecipativi organizzati dall’associazione culturale Ombre, a cui è affidata la gestione del Portierato Sociale “Civico 115”.

Tra le predette attività di comunità, inserite nell’iniziativa “Natale Civico”, spiccano l’esibizione di un gruppo di musica folk con danze popolari della tradizione e un laboratorio di educazione ambientale curato dall’associazione Plastic Free Odv Onlus.