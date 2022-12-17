Di seguito un comunicato diffuso da Confartigianato Lecce:

Prodotti a km0, realizzati a mano dai migliori maestri artigiani. In occasione delle prossime festività natalizie anche quest’anno Confartigianato Imprese Lecce rinnova l’appello a fare acquisti sul territorio per sostenere l’economia locale e il lavoro dei maestri artigiani.

Secondo uno studio realizzato a livello nazionale, a dicembre in Puglia la spesa media sarà di 1.300 milioni di euro di cui 895mila euro per prodotti alimentari e bevande e 405mila euro per altri prodotti e servizi tipici del Natale.

«Comprare artigianato fa bene a tutti – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Lecce Luigi Derniolo -. Prima di tutto significa sostenere il tessuto economico locale fatto di piccole e medie imprese, con i loro dipendenti e le famiglie, che stanno attraversando un periodo di grosse difficoltà dettate dagli aumenti delle materie prime e dai costi dell’energia. Le imprese del territorio stanno facendo di tutto per reggere alla crisi e allo stesso tempo per portare avanti la loro “missione” ovvero tramandare il loro sapere alle prossime generazioni. Per questo acquistare nelle botteghe vuol dire aiutare l’economia locale a superare il momento difficile che stiamo vivendo e contribuire a mantenere viva la cultura del saper fare italiano e salentino».

Nell’ottica di sostenere l’imprenditorialità del Salento, Confartigianato Imprese Lecce prosegue il percorso di promozione della qualità e del Made in Salento con “Le Vie dell’Artigianato”, il progetto avviato nel 2020, con il patrocinio della Camera di Commercio Lecce, che riunisce le eccellenze dell’artigianato e le tipicità artistiche e agroalimentari del Salento.

«Siamo consapevoli che anche quest’anno il Natale diverso dal solito – aggiunge Derniolo -. La contrazione dell’economia e il complessivo clima di sfiducia peseranno sulle famiglie. Ci sarà molta più attenzione verso gli acquisti. Regalare artigianato vuol dire donare qualità, vuol dire per portarsi a casa il calore di un oggetto unico, un prodotto originale destinato a durare nel tempo. A Natale scegliete il Made in Salento».