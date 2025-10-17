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Festa del cinema di Roma: lunedì “Avvocato Guerrieri”, i primi due episodi della serie tv girata a Bari Alessandro Gassmamn protagonista, fra gli attori e le comparse vari pugliesi

17 Ottobre 2025
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Di seguito la comunicazione di Apulia Film Commission:

Anche quest’anno la Fondazione Apulia Film Commission e la Regione Puglia saranno presenti alla Festa del Cinema di Roma, in programma nella Capitale dal 15 al 26 ottobre 2025. Alla ventesima edizione, infatti, saranno proiettati in esclusiva i primi 2 episodi della serie televisiva “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, tratti dalla serie letteraria di Gianrico Carofiglio. I due episodi della serie, saranno proiettati lunedì 20 ottobre 21 nella Sala Sinopoli –Auditorium Parco della Musica di Roma.

Protagonisti della vicenda sono gli attori: Alessandro GassmannIvana LotitoMichele VenitucciAnita CaprioliDavide ManciniGaetano BrunoFrancesco ColellaStefano DionisiAntonia LiskovaLea Gavino e Michele Ragno. Un cast artistico che, oltre a Venitucci, Lotito e Ragno, vede impegnati anche altri attori pugliesi: Umberto SardellaGaetano ColellaGiampiero Borgia e Tiziana Schiavarelli.

Girata quasi esclusivamente a Bari, 15 settimane tra settembre e dicembre 2024 con riprese anche a Monopoli, Grumo Appula, Giovinazzo e Trani, “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” è una serie prodotta da Rai Fiction e Rai Com in coproduzione con BartlebyfilmCombo International e realizzata col sostegno di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Per la realizzazione della serie sono state impegnate oltre 40 unità lavorative pugliesi.

La serie racconta di Guido Guerrieri, un avvocato brillante e fuori dagli schemi sospeso tra successo e fragilità. Vive a Bari, città specchio del suo animo inquieto e, dopo la fine del matrimonio, tra nuove relazioni e sessioni di boxe, si ritrova immerso in casi che ne mettono alla prova la coscienza e il coraggio. Nonostante dubbi e contraddizioni, Guerrieri resta fedele a un’idea profonda di giustizia, armato di ironia e di uno sguardo umano sul mondo.

La serie restituisce l’universo giudiziario con un realismo inedito ed è sceneggiata da Gianrico Carofiglio (autore della serie letteraria ed ex magistrato) Doriana LeondeffAntonio Leotti e Oliviero Del Papa.

 


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