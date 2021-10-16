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Bari: oggi la burrata viene annodata in piazza Coldiretti Puglia

17 Ottobre 2021
bari panorama

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Sarà annodata in piazza, con il rito tradizionale della mozzatura, la famosa burrata pugliese, uno dei prodotti più noti dell’agroalimentare Made in Puglia in Italia e all’estero. Ad organizzare la preparazione della burrata è Coldiretti Puglia, per festeggiare con i consumatori il record storico per gli acquisti di formaggi italiani nel mondo con un balzo del 7,5% delle esportazioni trainate anche dalla riapertura dei ristoranti al livello internazionale.

L’appuntamento è domenica 17 ottobre 2021, a partire dalle ore 10,00, con i mastri casari che fileranno e mozzeranno le burrate nel grande mercato di Campagna Amica in Piazza del Ferrarese a Bari.

Sarà l’occasione per fare il punto sul settore lattiero – caseario in Puglia, con l’esibizione dei formaggi tipici, dalle mozzarelle ai caciocavalli, dai formaggi erborinati, caprini e di fossa, fino ai pecorini  dagli imbriachi agli affinati.


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