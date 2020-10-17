Di Francesco Santoro:

Regge bene, almeno per il momento, la rete delle terapie intensive per l’emergenza Covid in Puglia. A sottolinearlo è l’Alta scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari del campus di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nel report settimanale sull’andamento della pandemia in Italia. Il tasso di saturazione (al 14 ottobre) è del 7,6 per cento e scende al 4 per cento considerando i nuovi posti letto messi in conto dal decreto legge 34 del 19 maggio, con «le nuove implementazioni previste nei piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera», precisano i ricercatori di Altems. Le regioni «con il tasso di saturazione più alto sono: Valle d’Aosta, Sardegna, Liguria e Campania». Il tasso di saturazione della capacità extra, invece, nella terra degli ulivi raggiunge quota 37 per cento. Questo parametro «misura quanti posti letto di terapia intensiva, previsti dal Dl 34 ed effettivamente implementati, sono occupati da pazienti Covid-19». Solo l’Abruzzo ha esaurito la capacità extra: «In questa regione, quindi, si stanno utilizzando i posti letto di terapia intensiva in dotazione strutturale per rispondere alle esigenze dei malati- si legge nel report di Altems-. Si avvicinano, invece, alla saturazione della capacità massima Piemonte (83%), Marche (67%), Campania (66%), Toscana (65%) e Sardegna (63%)». Nel resto del Paese non ci sono «al momento particolari criticità, con tassi di saturazione della capacità lontani dal valore massimo».