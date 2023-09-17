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Cadavere sui binari a Roma Termini: traffico ferroviario fortemente rallentato nel pomeriggio, ritardi anche di un’ora e mezza Possono riguardare anche treni da e per la Puglia

17 Settembre 2023
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Di seguito l’infotraffico di Trenitalia:

Ore 14,45

La circolazione è ancora fortemente rallentata, prosegue l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

La circolazione è al momento sospesa tra i binari 6 e 10 di Roma Termini.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti e subire variazioni.

Treno Alta Velocità che viaggia con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:44) – Torino Porta Nuova (18:00)

I treni Regionali della relazione Roma – Firenze possono subire limitazioni di percorso.

Treni Alta Velocità che fermano a Roma Tiburtina e oggi non fermano a Roma Termini:

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03)
FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12)
 FR 9640 Napoli Centrale (12:55) – Milano Centrale (17:30)

I passeggeri tra Roma Termini e Roma Tiburtina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03) oggi termina la corsa a Roma Termini.
I passeggeri possono proseguire con il treno FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:48).

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Aggiornamento – ore 13:00

La circolazione è ora fortemente rallentata, in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

La circolazione è al momento sospesa tra i binari 1 e 10 di Roma Termini.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti e subire variazioni o limitazioni di percorso.

Inizio evento – ore 12:25

La circolazione è rallentata per il rinvenimento sulla linea di una persona deceduta a Roma Termini.

Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.


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