Di seguito il comunicato:

Il Festival pianistico Fausto Zadra diretto da Filippo Balducci si chiude con un doppio concerto del duo composto dal violoncellista Luca Provenzani e dalla pianista Fabiana Barbini, di scena sabato 17 settembre (ore 21) nel chiostro di Palazzo di Città, a Corato, e domenica 18 settembre (ore 21) nel Castello Caracciolo, a Cellamare. Particolarmente raffinato il programma, comprendente musiche di Max Bruch (Kol Nidrei op. 47), Felix Mendelssohn (Romanza senza parole op. 109), Gabriel Fauré (Élégie op. 24) e Richard Strauss (Sonata op. 6).

Con un’attività concertistica internazionale molto intensa, il duo ha vinto diverse prestigiose competizioni cameristiche internazionali, tra cui i Concorsi Arama di Roma, Premio Trio di Trieste e Città di Castelfranco Veneto, ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche per la Rai e si è perfezionato seguendo i corsi, tra i tanti, di Mario Brunello, Dario De Rosa, Mischa Maisky e Yo-Yo Ma.

Info su www.coratopianofestival.it e sulla pagina Facebook del Festival, manifestazione diretta da Filippo Balducci e sostenuta dal Comune di Corato, dalla Fondazione «Vincenzo Casillo e da alcuni imprenditori locali. I biglietti sono acquistabili all’ingresso a partire da un’ora prima dell’inizio. Prenotazioni con un messaggio Whatsapp al 340.5238643.