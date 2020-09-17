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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Corona virus: Puglia quarta fra le regioni per ricoveri Fondazione Gimbe

17 Settembre 2020
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Di Francesco Santoro:

La Puglia è la quarta regione per numero dei ricoveri da Covid in Italia. Lo dice il monitoraggio indipendente effettuato dalla Fondazione Gimbe. I ricoverati si concentrano in Lazio (453), Campania (295), Lombardia (263), Puglia (204), Emilia-Romagna (168), Sicilia (141) e Liguria (128); mentre gli ammalati in terapia intensiva si trovano prevalentemente in Lombardia (29), Lazio (18), Campania (18), Sardegna (18), Emilia-Romagna (17), Sicilia (17), Toscana (17), Veneto (15). Inoltre, secondo Gimbe, rispetto ad una media nazionale di 4 ospedalizzazioni per 100.000 abitanti, i tassi risultano più alti in Liguria (9), Lazio (8), Sardegna (6,3), Campania e Puglia (5,4).


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