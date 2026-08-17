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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati.
Precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e garganici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Il secondo, con validità dalle 12 di domani, 18 agosto, per otto ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia, con quantitativi cumulati moderati.” Rischio in entrambi i casi: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 


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