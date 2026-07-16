Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Prende avvio domani la tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026, in programma dal 17 al 19 luglio a San Cataldo, sul lungomare presso Lido Turrisi.

L’evento, promosso e organizzato da BVO Lecce con il patrocinio del Comune di Lecce e co-finanziato dalla Regione Puglia, porterà sulla costa leccese una delle tappe del massimo circuito nazionale di beach volley, trasformando per tre giorni la spiaggia di San Cataldo in un grande palcoscenico dedicato allo sport.

Saranno circa 60 le coppie, tra settore maschile e femminile, provenienti da tutta Italia, a sfidarsi sui campi allestiti presso il Lido Turrisi a San Cataldo.

Le gare si svolgeranno ogni giorno dalle 8.30 alle 18.00. Venerdì 17 luglio sarà dedicato alle qualificazioni, sabato 18 al main draw, mentre domenica 19 si disputeranno le fasi finali. Le finalissime prenderanno il via intorno alle 15.00, mentre la cerimonia di premiazione è prevista intorno alle 18.00.

La manifestazione rappresenta un’ occasione di promozione sportiva e territoriale, capace di richiamare atleti, tecnici, appassionati e visitatori, valorizzando la marina di San Cataldo e l’intero litorale salentino.

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Dichiarazione dell’assessore allo Sport del Comune di Lecce, Giancarlo Capoccia: “Anche quest’anno Lecce e le sue marine, con San Cataldo in primo piano, si preparano ad accogliere un appuntamento sportivo di grande prestigio. Dal 17 al 19, il Lido Turrisi ospiterà la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, una manifestazione di rilevanza nazionale che porterà sul nostro litorale numerosi atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Sarà un’occasione straordinaria per promuovere il nostro territorio attraverso lo sport, valorizzando San Cataldo e l’intera costa leccese come destinazioni capaci di ospitare eventi di alto livello. La presenza di tanti protagonisti del beach volley nazionale contribuirà ad animare tre giornate all’insegna della competizione, dello spettacolo e della partecipazione, con importanti ricadute anche sul piano turistico ed economico. Rivolgiamo il nostro benvenuto a tutti gli atleti, agli staff, agli organizzatori e agli appassionati, certi che questa manifestazione rappresenterà un’ulteriore occasione per mostrare l’ospitalità e le bellezze del nostro territorio”.

Il presidente di BVO Lecce, Antonio Francone, ha dichiarato: «Come associazione sportiva BVO siamo orgogliosi ed emozionati di presentare la tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley che si svolgerà a San Cataldo, Lecce, dal 17 al 19 luglio. Per noi questo appuntamento rappresenta un traguardo importante, frutto di un percorso iniziato cinque anni fa e portato avanti con passione, impegno e grande senso di responsabilità. In questo periodo BVO è cresciuta nel panorama del beach volley pugliese, coinvolgendo oltre 200 atleti, promuovendo la disciplina attraverso la nostra scuola di beach volley e partecipando con continuità a competizioni locali e nazionali. Abbiamo sempre creduto nel valore dello sport come strumento di crescita, aggregazione e promozione del territorio. Per questo ci siamo impegnati nell’organizzazione di eventi di livello nazionale, con l’obiettivo di offrire ad atleti, appassionati e pubblico manifestazioni di qualità. Portare oggi a San Cataldo una tappa del Campionato Italiano Assoluto rappresenta per noi una grande soddisfazione. Un evento di questa portata richiede organizzazione, attenzione ai dettagli e una forte collaborazione istituzionale, ma soprattutto una visione condivisa: contribuire alla crescita del beach volley in Puglia e valorizzare uno dei luoghi più belli del nostro territorio.

Insieme al board associativo composto da Marcello Gennaro, Caterina Quarta e Andrea Putignano abbiamo lavorato con grande dedizione per curare ogni aspetto organizzativo della manifestazione. Il nostro obiettivo è offrire agli atleti le migliori condizioni possibili, accogliere il pubblico in un contesto all’altezza dell’evento e regalare tre giornate di sport, spettacolo e partecipazione.

Un ringraziamento sincero va al Comune di Lecce, alla Regione Puglia, alla FIPAV e a tutti gli sponsor, ai comitati territoriali che hanno sostenuto questo progetto comprendendone il valore sportivo, sociale e turistico.

Siamo certi che questa tappa rappresenterà una grande occasione per gli appassionati e per l’intera comunità. San Cataldo si prepara ad accogliere atleti, tecnici, famiglie e tifosi in un evento destinato a lasciare un segno importante nella crescita del movimento. Come BVO continueremo a lavorare con entusiasmo per promuovere il beach volley, formare nuovi atleti e creare opportunità sempre più significative per lo sport pugliese. Vi aspettiamo dal 17 al 19 luglio a San Cataldo per vivere insieme tre giornate di grande beach volley».

Il consigliere della FIPAV Lecce, Antonio Mattei, ha aggiunto: «Sono contento di partecipare alla presentazione della tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley a San Cataldo. L’organizzazione è stata curata in maniera impeccabile, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Lecce, che da sempre sostiene questa manifestazione. Come Federazione Italiana Pallavolo desideriamo ringraziare l’assessore allo Sport, l’Amministrazione comunale e la società organizzatrice per il lavoro svolto. È un appuntamento che richiama numerosi atleti, tifosi e appassionati da tutta Italia e rappresenta una grande opportunità per la marina di San Cataldo, contribuendo alla sua valorizzazione sotto il profilo sportivo e turistico».