Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste, in parte, la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle aree interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale ionica, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.