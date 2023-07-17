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Caldo: Taranto, trenta gradi a mezzanotte. Canosa di Puglia quasi. Altra giornata in codice rosso Caronte

17 Luglio 2023
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L’anticiclone Caronte fa notare la sua presenza di giorno e di notte. L’immagine tratta da rilevazione della protezione civile della Puglia si riferisce al quartiere Paolo VI di Taranto: 29,9 gradi a mezzanotte. Il dato di Canosa di Puglia si approssima ai trenta: 29,7 gradi. Più o meno è quanto è stato rilevato un po’ovunque in Puglia, dal foggiano al leccese. La giornata si prospetta da codice rosso per Bari fra le città campione e ciò all’inizio di una settimana in cui si ipotizzano, fra domani e giovedì, temperature fino ai 45 gradi anche se la Sardegna va verso il record dei 48.

 

 

 

 

 

 

 

 


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