Di seguito il comunicato:

Luca Argentero, Renzo Rubino, Manuela Vitulli, sono i primi ospiti di Nura Sunset Podcast, uno dei format più originali dell’estate che porta il videopodcast fuori dagli studi di registrazione per trasformarlo in un’esperienza dal vivo con vista mare e con un after party costruito attorno all’ospite della puntata. Un vero e proprio rituale da vivere dal vivo e da condividere online.

Ideato da Gianluca Ignazzi per gli spazi del Nura – Serendipity Garden di Monopoli (C.da Capitolo, snc), il format prevede una conversazione al tramonto (inizio ore 19), con il mare sullo sfondo, in cui gli ospiti, guidati dall’host Ignazzi, si racconteranno al pubblico presente tra parole e musica, selezionando quattro brani rappresentativi dell’incontro appena vissuto da cui nascerà la colonna sonora della serata. L’incontro e la sua playlist, che trasformeranno il Nura in un listening bar per alcune serate, saranno registrati e distribuiti anche online sulle piattaforme digitali attraverso podcast, video integrali, clip e contenuti social, come estensione naturale dell’appuntamento live, offrendo al pubblico la possibilità di continuare a seguire e condividere l’esperienza e i contenuti anche dopo l’evento live.

Ad ospitarlo il Nura Garden: un giardino mediterraneo immerso nella natura e affacciato sullo splendido mar Adriatico dove, grazie all’intuizione e alla visione di Valerio Parrotta e Mara Fanelli, la bellezza del paesaggio viene accompagnata da materiali naturali, atmosfera rilassata e cura dei dettagli per un’esperienza raffinata e autentica.

Il primo appuntamento è già segnato sul calendario. Il 26 giugno è in programma la prima puntata del podcast dedicata al viaggio e al racconto digitale con protagoniste Manuela Vitulli e Marika Marangella. Seguiranno, nelle settimane successive, ospiti come il poliedrico e amatissimo Luca Argentero, in collaborazione e after party con le bevande di Sodamore (brand di bevande analcoliche ideato da Luca stesso ed amici); il cantautore pugliese Renzo Rubino tra le voci più poetiche e riconoscibili della musica contemporanea, e un ospite a sorpresa il 15 luglio che verrà annunciato nei prossimi giorni con un after party Porto Rubino molto speciale, due episodi legati a doppio filo con l’ottava edizione del Festival Porto Rubino che tornerà sulle coste della Puglia dal 14 al 18 luglio. E ancora, gli ideatori e promotori del podcast Caffè Design con Giuliano e Nanni (1 agosto) che hanno saputo trasformare design, marketing e cultura visiva in un linguaggio pop, accessibile e amato dalle nuove community digitali. Il calendario, in continuo aggiornamento, prevede di portare nel giardino del Nura – tanti altri nomi del panorama culturale e istituzionale italiano che verranno annunciati nei prossimi giorni.

«Nura Sunset Podcast nasce per trasformare il Nura Garden in un nuovo spazio di relazione: un luogo dove podcast, musica, mare, ospiti e pubblico si fondono in un’esperienza unica – aggiunge Ignazzi, direttore artistico del progetto -. Il mio obiettivo – prosegue – è costruire per Nura un’identità che intercetti una tendenza internazionale molto chiara: i locali non possono più essere soltanto posti dove si beve, si ascolta musica o si fa una foto bella. Devono diventare luoghi guidati dalla conversazione, spazi in cui le persone si sentano parte di qualcosa. Nura si trasforma così in un luogo di incontro e ascolto, dove incontrare una community e restare in una serata che nasce da dei contenuti».

«Nura nasce dall’intuizione di trasformare uno spazio affacciato sul mare di Monopoli in un luogo di benessere, condivisione e incontro. Da questa visione è nato il Serendipity Garden e, oggi, il Nura Sunset Podcast, che porta davanti al mare le storie, le esperienze e le conversazioni autentiche che da sempre animano questo luogo. Per noi rappresenta l’evoluzione naturale di Nura: uno spazio in cui le connessioni nascono spontaneamente e ogni incontro può diventare qualcosa di speciale», spiegano Parrotta e Fanelli.