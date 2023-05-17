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Maltempo: nove morti Emilia-Romagna, sale il numero delle vittime della catastrofe per l'alluvione: molte migliaia di sfollati

17 Maggio 2023
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Aumenta il numero delle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna. Il bilancio, si teme provvisorio, alle 17 è di nove morti. Tre morti a Forlì, dove un disperso è stato salvato dopo undici ore di soccorso. Nella città romagnola evacuata anche una sede della protezione civile. Sono molte migliaia gli sfollati, numero tuttora imprecisato in Romagna e circa tremila nel bolognese. Situazione definita apocalittica dal prefetto di Ravenna con 18 Comuni del territorio “sott’acqua”. Esondazioni anche nelle Marche, tuttora gravissimi disagi per il traffico ferroviario lungo la linea adriatica.

 

 

 

 

 

 

 

 


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