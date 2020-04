Il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha diffuso i dati odierni.

La Lombardia preannuncia la nuova fase, delle riaperture, dal 4 maggio in caso di ok dagli scienziati. Il Veneto parla di lockdouwn finito ormai. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, preannuncia la chiusura della Campania a chi dovesse arrivare da regioni in situazioni, tuttora, di forte espansione del corona virus.