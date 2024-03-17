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Sette punti in sette giornate: il Martina che ha fermato il Team Altamura ha un obiettivo difficile da raggiungere Calcio serie D girone H

17 Marzo 2024
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La ventisettesima giornata del campionato di calcio di serie D girone H ha messo di fronte la seconda e la prima in classifica. Distanziate, fino a prima della partita, di dieci punti. Ha vinto la squadra ospitante, il Martina, per 2-0. Dunque la squadra della Valle d’Itria ha ora sette punti di ritardo nei confronti del Team Altamura (56). Sette punti in sette partite, distacco recuperabile o sarà stata solo una soddisfazione platonica per i biancoazzurri a quota 49? I quali biancoazzurri sono seguiti da Fidelis Andria (48), Nardò (47), Matera (45) e Casarano (44). A metà graduatoria, fra le altre, le pugliesi Città di Fasano (35) e Manfredonia (34).

Dall’altra parte della graduatoria Gallipoli (29), Barletta (28), Gravina in Puglia (26) sono in zona playout mentre il Bitonto penultimo a quota 22, se il campionato fosse finito oggi, sarebbe retrocesso direttamente in Eccellenza.

Insomma in serie D girone H per la Puglia ci sono aspirazioni serissime e preoccupazioni idem.

 

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