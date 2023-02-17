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Bari: morto in auto, colpo di pistola alla testa Rinvenuto in serata

Superenalotto: sette pugliesi fra chi ha centrato il “6” da 371133424,51 euro. La vincita più alta di sempre Un sistema con 90 giocatori di tutta Italia. In Puglia a Bari (due) e Barletta, Foggia, Fragagmano, Massafra e Taranto

17 Febbraio 2023
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Sestina vincente: 1-38-47-52(56-66. Numero jolly 72, superstar 23.

La vincita è la più alta di sempre nel mondo: 371133424,51 euro a 90 fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema attraverso la bacheca Sisal.

Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio, calcola Agimeg, andranno 4123707,71 euro a testa.

La regina del “6” risulta essere la Campania. Su 90 sono state ben 14 le vincite milionarie nella regione.

In Puglia, sono stati 7 i fortunati giocatori: due a Bari ed uno ciascuno a Barletta, Foggia, Fragagmano, Massafra e Taranto.

Ecco, nello specifico, come si sono distribuite le 90 vincite (ognuna del valore di 4.123.704,71 euro), nelle regioni italiane: Campania 14, Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 7, Lazio 7, Lombardia 7, Liguria 4, Piemonte 4, Emilia Romagna 4, Toscana 3, Veneto 2, Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1, Umbria 1. A secco di vincite la Valle d’Aosta, il Molise, la Basilicata e la Sardegna.


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