rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Agenas, stabili ma al di sopra della media nazionale i ricoveri in Puglia Domani open day vaccinale a Lecce

17 Febbraio 2022
Screenshot 20220217 211235 Samsung Internet
Stabili ma al di sopra della media nazionale i dati sui ricoveri Covid in Puglia. È quanto emerge dal monitoraggio giornaliero dell’Agenzia statale per i servizi sanitari regionali. La percentuale di occupazione dei posti letto in Rianimazione è ferma al 13 per cento da lunedì 14 febbraio, mentre nei reparti di Malattie infettive, Medicina e Pneumologia (la cosiddetta area medica) la pressione, domenica scorsa, è scesa dal 26 al 25 per cento.
Intanto la Asl di Lecce, in occasione del mercato bisettimanale di via Bari, ha organizzato un open day vaccinale (con Moderna) riservato alle persone dai 18 anni in su. Domani «verranno somministrate prime, seconde e terze dosi- comunica l’Azienda sanitaria locale salentina-. La vaccinazione, ad accesso libero, verrà effettuata nel camper – ambulatorio medico mobile dalle 9 alle 13. Ricordiamo che da lunedì 14 febbraio, la somministrazione della terza dose avviene anche senza prenotazione, con accesso libero». Accesso libero anche per le prime e le seconde dosi fatta «eccezione per fascia 5-11 anni».
Novità in vista per ciò che concerne la campagna di protezione dal Covid-19: sabato chiuderanno i centri di somministrazione di Maglie, Poggiardo e Galatina. Al contrario resteranno aperti quelli allestiti nel Museo Castromediano e all’interno della Caserma “Zappalà” di Lecce; porte aperte anche a Casarano, Campi Salentina, Nardò, Gallipoli, Martano e Gagliano del Capo.

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione