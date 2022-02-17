Stabili ma al di sopra della media nazionale i dati sui ricoveri Covid in Puglia. È quanto emerge dal monitoraggio giornaliero dell’Agenzia statale per i servizi sanitari regionali. La percentuale di occupazione dei posti letto in Rianimazione è ferma al 13 per cento da lunedì 14 febbraio, mentre nei reparti di Malattie infettive, Medicina e Pneumologia (la cosiddetta area medica) la pressione, domenica scorsa, è scesa dal 26 al 25 per cento.

Intanto la Asl di Lecce, in occasione del mercato bisettimanale di via Bari, ha organizzato un open day vaccinale (con Moderna) riservato alle persone dai 18 anni in su. Domani «verranno somministrate prime, seconde e terze dosi- comunica l’Azienda sanitaria locale salentina-. La vaccinazione, ad accesso libero, verrà effettuata nel camper – ambulatorio medico mobile dalle 9 alle 13. Ricordiamo che da lunedì 14 febbraio, la somministrazione della terza dose avviene anche senza prenotazione, con accesso libero». Accesso libero anche per le prime e le seconde dosi fatta «eccezione per fascia 5-11 anni».

Novità in vista per ciò che concerne la campagna di protezione dal Covid-19: sabato chiuderanno i centri di somministrazione di Maglie, Poggiardo e Galatina. Al contrario resteranno aperti quelli allestiti nel Museo Castromediano e all’interno della Caserma “Zappalà” di Lecce; porte aperte anche a Casarano, Campi Salentina, Nardò, Gallipoli, Martano e Gagliano del Capo.