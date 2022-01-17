rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Pandemia da Covid-19: in Puglia tra il 2020 e il 2021 spesi circa 202 milioni Nota del presidente della commissione regionale Bilancio, Fabiano Amati

17 Gennaio 2022
fabiano amati 1

Tra il 2020 e il 2021, durante la pandemia da Covid-19, «la struttura di supporto nominata» dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, «e incardinata nella Protezione civile ha speso circa 202milioni». A darne notizia è il consigliere regionale del Partito democratico, Fabiano Amati. Il presidente della commissione Bilancio e programmazione afferma che «nell’esercizio 2020 le somme impegnate ammontano a 128.275.432,14 euro, così distinte: gestione ordinaria materiale sanitario per ospedali, comprensivo di attrezzature euro 9.227.456,8; manutenzione straordinaria beni di terzi euro 3.467.978,84; ulteriori attrezzature per ospedali euro 5.499.996,50; gestione provveditorato per automezzi Covid euro 80mila euro; dpi e attrezzature sanitarie urgenti euro 107.500.000; spese per Covid hotel e servizi sanitari vari per euro 2milioni; trasferimenti alle associazioni di volontariato euro 500mila».

Nel 2021, invece, le risorse impegnate ammontano a «73.443.409,10 euro- afferma Amati-, così distinte: gestione ordinaria materiale sanitario ospedali euro 2milioni; gestione ordinaria attrezzature ospedali euro 2milioni; manutenzione straordinaria beni di terzi euro 922.756,81; attrezzature per centri vaccinali, sito dpi, ospedali per euro 1.242.074,03; servizi Covid, assicurazioni volontari, logistica euro 509.274,36; dpi e attrezzature sanitarie urgenti  euro 53.476.185,29; Covid hotel e servizi sanitari vari euro 5.388.464,01; trasferimenti agli enti locali euro 285.567,49; trasferimenti ad associazioni di volontariato euro 1.499.957,00; allestimento centri vaccinali euro 2.009.982,37; servizi vari, trasporto dpi, call center, supporto Asl euro 3.606.253,26; manutenzioni ordinarie euro 502.894,49».

Quanto, infine, alle forniture provenienti dalla Cina (stando allo stesso Amati, si tratta sempre di una prima sommaria precisazione analitica), nel 2020 «sono stati acquistati beni sanitari di consumo, consistenti in mascherine, dpi facciali filtranti monouso, materie prime per produzione dpi, macchinari e apparecchiature sanitarie, per complessivi 17.254.250 euro», dichiara Amati. Le voci di spesa per complessivi «33.541.907,69 euro» relative «ad assistenza medica, diversa da quella delle Asl riguardano- precisa l’esponente della massima assise regionale- l’acquisto di materiali di consumo, destinati alle strutture sanitarie, pronto soccorso e laboratori di diagnostica».


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione