Due partite in programma oggi per i sedicesimoli di finale della coppa Italia di calcio. Entrambe in Liguria.
Alle 18 si disputa Spezia-Lecce. La vincente affronterà laRoma.
Alle 21 in programma Sampdoria-Torino.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione