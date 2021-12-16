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1 Maggio 2026
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Covid, mappa del contagio dell’Ecdc: Puglia, Molise e Sardegna uniche regioni italiane in giallo Il rischio non è elevato. In tutta l'Ue bene solo la Romania gialloverde

16 Dicembre 2021
2021w49 COVID19 EU EEA Subnational Combined traffic

Di Francesco Santoro:

Tre piccole macchie gialle in un mare rosso arancio. Sono la Puglia, il Molise e la Sardegna nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Le infezioni da Coronavirus sono in crescita ma la regione degli ulivi è (ancora) tra le poche aree dell’Ue a rischio non elevato, mentre Comunità di Madrid, Estremadura, Cantabria, Sicilia, Umbria hanno cambiato colore rispetto a sette giorni fa. Si distingue in positivo solo la Romania, che rappresenta un unicum per la prevalenza del giallo e la presenza delle uniche zone verdi in tutta l’Ue.

La situazione peggiora in tutta l’Unione: gran parte della Francia, la maggioranza degli Stati federati tedeschi; Grecia, Belgio, Olanda e Irlanda sono rosse come quasi tutti i Paesi dell’Est e il Portogallo, che sette giorni fa era arancione. In Spagna sparisce il giallo e Malta diventa arancione. I parametri di riferimento dell’Ecdc sono il numero delle infezioni ogni 100mila abitanti nell’arco di 14 giorni e il tasso di positività ai tamponi.


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