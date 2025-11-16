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Benevento-Monopoli, Giugliano-Audace Cerignola, Team Altamura-Salernitana, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

16 Novembre 2025
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Di Tony Maselli:

Si gioca la quattordicesima giornata nel campionato di calcio di serie C. Nel girone C, tra le partite in programma oggi, Benevento-Monopoli (ore 12,30); Giugliano-Audace Cerignola e Team Altamura-Salernitana (ore 14,30). Ieri nell’anticipo Casarano-Catania 1-0. Domani alle 20,30 in programma Foggia-Cavese.

Serie D girone H: Afragolese-Martina, Nola-Sarnese (ore 14,30); Acerrana-Fidelis Andria, Città di Fasano-Pompei, Gravina in Puglia-Manfredonia, Heraclea-Francavilla in Sinni, Paganese-Ferrandina, Real Normanna-Barletta (ore 15); Nardò-Virtus Francavilla Fontana (ore 16).

Eccellenza pugliese, sedicesima giornata: Bitonto-Soccer Massafra, Brilla Campi-Canosa, Galatina-Foggia Incedit, Nuova Spinazzola-Gallipoli, Taranto-Novoli, Ugento-Bisceglie, Unione calcio-Taurisano (ore 14,30); Toma Maglie-Atletico Acquaviva (ore 16,30); Virtus Mola-Atletico Racale (ore 17); Polimnia-Brindisi (ore 20).

 

 

 

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