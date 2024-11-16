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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Pollino, terremoto: scossa di magnitudo 2,7 in Basilicata Registrata alle 4,07

16 Novembre 2024
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Lieve sisma con epicentro a quattro chilometri da San Severino Lucano. La scossa di magnitudo 2,7 è stata registrata alle 4,07. La zona è in pieno parco nazionale del Pollino.

(immagine: fonte ingv.it)


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