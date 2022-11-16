Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Ancora poche ore per la partenza dell’edizione 2022 della “Notte delle Candele”. La kermesse invernale in programma da mercoledì 16 novembre, fino al 17 gennaio 2023.

Il concept di questa edizione valica i confini non solo regionali ma anche nazionali: “Puglia meets Sweden”, ovvero “La Puglia incontra la Svezia”.

Obiettivo principale quello di fare luce sulle radici comuni della cultura europea creando un filo diretto tra Puglia e Svezia attraverso la conoscenza e l’interscambio degli usi e costumi, legati alla data del 13 dicembre ed al culto della luce identificati con la festività di Santa Lucia.

Il Programma della “Notte delle Candele 2022” si sviluppa attorno ad un vero e proprio scambio culturale ed enogastronomico tra Puglia e Svezia, oltre ad articolarsi in due fasi: la prima incentrata per l’appunto sulla “Settimana Pugliese in Svezia” dal 16 al 18 novembre. Dal 10 dicembre 2022 al 17 gennaio 2023 in Puglia con tappe a Bari, Taranto, Martina Franca, Cisternino, Fasano e Locorotondo.

Da oggi in Svezia una tre giorni di eventi ed esperienze all’insegna dell’accessibilità e del design for all con particolare attenzione al target delle famiglie, dei bambini e del pubblico di ciechi ed ipovedenti, che spazia in molteplici attività.

Il primo giorno della kermesse invernale è quello di mercoledì 16 novembre, nella bellissima capitale svedese Stoccolma. La cucina ed i prodotti agroalimentari pugliesi saranno protagonisti degli eventi in programma tra degustazioni al buio di vino ed olio, laboratori di cucina, visite guidate e concerti di musica classica accompagnati dalla prelibatezza dei prodotti tipici pugliesi e una grande cena di gala made in Puglia.

La rassegna della “Notte delle Candele 2022”, dedicata nella sua prima fase alla “Settimana Pugliese in Svezia”, parte il 16 novembre dalle ore 10 nella bellissima capitale svedese Stoccolma.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI IN SVEZIA

PUGLIA MEETS SWEDEN

LA SETTIMANA PUGLIESE IN SVEZIA

Gli eventi rientrano nella VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dall’I.I.C. “C. M. Lerici” a Stoccolma

Mercoledì 16 novembre 2022 – Stoccolma

ILLUMINIAMO L’INVERNO – Light up the Winter

Laboratorio di cucina per la preparazione dei tipici dolcetti pugliesi di Santa Lucia per bambini di età 6-11 anni

Vasastans Montessoriskola, Hälsingegatan 23-25, ore 10.00

La Settimana pugliese in Svezia della rassegna “Notte delle Candele” si contraddistingue per la presenza di eventi collaterali quali laboratori di cucina per bambini e ragazzi che impareranno a preparare i tipici dolcetti pugliesi di Santa Lucia.

DANZA DELLE CANDELE – Puglia meets Sweden

Performance urbana di danza contemporanea nelle principali location della città di Stoccolma finalizzata alla promozione degli eventi della rassegna.

La “Danza delle Candele” è una performance di danza contemporanea ideata appositamente per l’avviso “inPuglia365 – Cultura, Natura, Gusto” dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione. A partire dal 2018, infatti, essa è diventata lo strumento privilegiato di guerrilla marketing per le azioni di promozione della rassegna della “Notte della Candele”, collegati ai festeggiamenti di Santa Lucia in Puglia e in Italia. Con l’edizione 2022 anche all’estero!

Quattro ballerini, due pugliesi e due svedesi, dal profilo artistico internazionale, coinvolgeranno il pubblico spettatore sulle note di “Spring 1”, rivisitazione di Max Richter della Primavera di Vivaldi, utilizzando le candele elettriche come unico strumento di scena. La performance avrà come sfondo le principali location della città di Stoccolma, alternandosi tra stazioni della metro, musei, angoli e piazze caratteristiche della capitale svedese, dove verranno distribuiti particolari messaggi collegati alla rassegna e alla promozione degli eventi in programma.

Si ringraziano i PARTNER: Ambasciata di Svezia in Italia, Ambasciata d’Italia a Stoccolma, Consolato Onorario di Svezia a Bari, Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma “C. M. Lerici”, Regione Puglia – Assessorato al Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, ARET Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, Comune di Bari, Comune di Taranto, Comune di Martina Franca, Comune di Fasano, Comune di Cisternino, Comune di Locorotondo, Vasa Museet di Stoccolma, Historiska Museet di Stoccolma, The Swedish Association of the Visually Impaired (SRF), il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MARTA), Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS Consiglio Regionale Pugliese, Associazione Nazionale Le Donne del Vino – Delegazione Puglia, Talenti del Gusto APS, la Fondazione Orizzonti Futuri Onlus e la FaLvision Editore.

Si ringraziano gli SPONSOR: BCC Locorotondo, RAS, TMC, PalmisanoAuto, Itris Ristorante.















