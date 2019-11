Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 17 novembre, per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca meridionali in particolare sui settori costieri.bForti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.