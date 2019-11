Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

«L’idea nasce dall’esigenza d’informare le aziende del territorio delle opportunità normative per essere al passo con i tempi dell’industria 4.0». Mariangela Palazzo, del Comitato scientifico dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e presidente dell’Aise, così riassume l’obiettivo del workshop gratuito che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 16 novembre a Martina Franca. Le opportunità per le piccole e medie imprese: agevolazioni in ottica 4.0, questo il tema, riconduce alle possibilità che il piano nazionale Industria 4.0 offre alle aziende di cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale. Massima attenzione, quindi, su misure, finanziamenti e agevolazioni fiscali che favoriscano gli investimenti funzionali alla competitività in ottica 4.0. L’iniziativa scaturisce dalla collaborazione fra Hilike, impresa sociale che si occupa di formazione, e l’Aise, Associazione d’integrazione e sviluppo europeo che si occupa di formazione e informazione in materie economiche e giuridiche. Questi gli argomenti trattati e i relatori. Reindustrializzazione e impresa 4.0: Francesco Pepe Milizia, consigliere dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti. Ricerca & sviluppo e spin-off: Fabrizio Baldassarre, Economia aziendale Università degli Studi Aldo Moro di Bari. Finanza agevolata e crediti d’imposta: funzionario Invitalia e Salvo Leotta, A.M. Centro Sud Golden Group srl. Finanziamenti alle imprese garantiti: Daniele Morciano, Confidi Puglia Taranto. Formazione gratuita in azienda, fondi interprofessionali: Francesco Leone, Cefit Formazione sas, e Alberto Mosca, Ente bilaterale terziario Provincia di Taranto. L’efficienza energetica: l’opportunità della cessione ecobonus: Carlo Zizzi, Serveco spa.

Il workshop approfondirà, attraverso un confronto aperto dei partecipanti con i relatori, le possibilità di usufruire delle seguenti opportunità: reindustrializzazione e impresa 4.0, ricerca & sviluppo e spin off, finanza agevolata e crediti d’imposta, finanziamenti garantiti alle imprese, formazione gratuita in azienda, fondi interprofessionali, le opportunità della cessione Ecobonus inerente l’efficienza energetica. Inoltre, risponderà ai seguenti interrogativi: quali sono le reali opportunità per le Pmi? Quali i benefici? Quali sono le agevolazioni e i finanziamenti disponibili? Quali sono le pianificazioni fiscali degli investimenti? Come fare formazione finanziata? «Il fine ultimo è fare formazione e acquisire informazioni restando sul territorio e avvalendoci di relatori che provengono da realtà pugliesi» precisa Mariangela Palazzo. L’appuntamento è dalle 15.00 alle 19.30 nella Sala degli Uccelli del Palazzo Ducale di Martina Franca.