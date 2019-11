Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Se la vita non fornisce risposte, il cielo lo fa. E sono sempre risposte sorprendentemente giuste ed azzeccate: perché l’astrologia, lungi dall’essere materia per ciarlatani, è una scienza esatta: basta saperla applicare correttamente. Come gli astrologi del Cida (Centro Italiano Discipline Astrologiche) della delegazione di Lecce, che domenica alle 17.30, nel corso di un incontro dal titolo “Il mondo celeste”, presenteranno il nuovo corso del primo anno certificato della Scuola superiore CIDA di Lecce “Stupor Mundi” presso il Risorgimento Resort di Lecce (via Augusto Imperatore 19), e i corsi brevi che consentono in poche lezioni di erigere un tema natale. Gli interessati possono prenotare la partecipazione all’incontro inviando un messaggio sulla pagina Facebook “Il mondo celeste – Astrologia – Inaugurazione corso 1° anno”, oppure una mail all’indirizzo fulviusss@gmail.com, oppure un messaggio WhatsApp al 392.5077780. La partecipazione è gratuita e senza impegno, previa prenotazione (in collaborazione con Vestas Hotels & Resorts, Vestas Events e TraditiON, Travel inside Salento).