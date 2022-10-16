A 3 minuti e 40 secondi dalla fine l’Happy Casa Brindisi, portandosi sul 74-73, aveva completato la rincorsa nei confronti dell’EA7 Armani Milano. Da li alla fine un rimpallo di vantaggi. La formazione pugliese pensavadi averla chiusa e due secondi e quattro centesimi dalla fine. Talmente al cardiopalma il finale che l’ultimo time out si è avuto a quattro centesimi di finale. Li c’è stato, sulla sirena, il canestro da tre punti dei padroni di casa per il finale di 83-82.

Calcio, serie D girone H: fra i risultati odierni Casarano-Afragolese 2-2, Cavese-Città di Fasano 2-2, Gladiator-Nardò 0-1, Gravina in Puglia-Barletta 0-0, Lavello-Molfetta 1-1, Martina-Team Altamura 0-0, Nocerina-Brindisi 3-0. In classifica dopo sette giornate Casarano e Città di Fasano 15 punti, Brindisi e Cavese 14. Barletta 13. Altre pugliesi: Nardò 11. Team Altamura 9. Martina 7. Gravina in Puglia 6. Bitonto 5. Molfetta 4. Ultimo posto per la Puteolana con 3 punti.