Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

In occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione torna la ‘spesa sospesa’ a Bari al mercato dei contadini in Piazza del Ferrarese per aiutare i nuovi poveri aumentati del 34% in Puglia a causa dell’emergenza Covid.

L’appuntamento è venerdì 16 ottobre 2020, dalle ore 10,00, a Bari al mercato di Campagna Amica di Piazza del Ferrarese, dove grazie alla generosità dei contadini e dei consumatori saranno raccolti prodotti da donare alla mensa dei poveri della Cattedrale.

Nel corso della mattinata saranno forniti consigli utili per una sana alimentazione a base dei prodotti agricoli e agroalimentari della dieta mediterranea, dall’olio extravergine alla pasta 100 made in Italy, dalle verdure alla frutta di stagione.

(foto: repertorio)