In Puglia ci sono 175mila affamati che nel 2018 sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare, di cui il 15% di età inferiore ai 15 anni. E’ quanto emerge dalla prima mappa della fame in Italia elaborata dalla Coldiretti in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione promossa dalla Fao, sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea).

A differenza di quanto si pensa – sottolinea la Coldiretti – il problema alimentare non riguarda solo il terzo mondo ma anche i Paesi più industrializzati dove le differenze sociali generano sacche di povertà ed emarginazione. Tra le categorie più deboli degli indigenti in Puglia si contano – continua la Coldiretti – 25mila bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno avuto bisogno di essere assistiti. La Puglia è al sesto posto della classifica delle regioni italiane dove si registrano le maggiori criticità, preceduta da Campania con 554mila di assistiti, Sicilia con più di 378mila, Calabria con quasi 300mila, ma anche nella ricca Lombardia dove si trovano quasi 229mila persone in difficoltà alimentare.

La stragrande maggioranza di chi è stato costretto a ricorrere agli aiuti alimentari lo ha fatto attraverso la consegna di pacchi alimentari – continua Coldiretti – che rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri (pensionati, disoccupati, famiglie con bambini) che, per vergogna, prediligono questa forma di sostegno piuttosto che il consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli.

Di fronte a questa situazione di difficoltà sono molti gli italiani attivi nella solidarietà a partire da Coldiretti e Campagna Amica che hanno lanciato l’iniziativa della “spesa sospesa”. Si tratta della possibilità di fare una donazione libera presso i banchi dei mercato di Campagna Amica per fare la spesa a favore dei più bisognosi. In pratica, si mutua l’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. A Lecce nei Mercati di Campagna Amica di Piazza Bottazzi e Piazza Ludovico Ariosto domenica scorsa in 2 ore sono stati donati oltre 35 chilogrammi di legumi, oltre a pasta, frise, olio, vino, miele e marmellate, consegnate ai volontari dell’ANT.

LA MAPPA DELLA FAME PER REGIONE Regione Totale Assistiti Assistiti di età tra 0-15 PIEMONTE 135.052 30.244 VALLE D’AOSTA 0 0 LIGURIA 56.679 11.243 LOMBARDIA 228.991 50.965 VENETO 102.272 25.368 TRENTINO ALTO ADIGE 13.404 3.343 FRIULI VENEZIA GIULIA 52.362 9.787 EMILIA ROMAGNA 130.347 31.757 TOSCANA 100.126 20.470 UMBRIA 19.536 4.122 MARCHE 68.858 12.147 ABRUZZO 41.064 7.307 MOLISE 6.182 237 LAZIO 233.637 34.701 SARDEGNA 58.902 7.258 CAMPANIA 553.949 69.940 BASILICATA 32.754 4.312 PUGLIA 175.021 25.983 CALABRIA 299.322 40.359 SICILIA 378.033 63.537 TOTALI 2.686.491 453.080

FONTE. Elaborazioni Coldiretti su dati Agea su fondi Fead nel 2018