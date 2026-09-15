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Valorizzare e promuovere i sentieri dei borghi eccellenti lucani Iniziativa il 21 settembre

16 Settembre 2026
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Di Nino Sangerardi:

A seguito dell’approvazione della Legge nazionale “Cammini d’Italia 2026” (n. 24/2026), la rete di cooperazione turistica Borghi Eccellenti Lucani propone di mettere a sistema i percorsi della Basilicata.
Una norma che ” introduce nel nostro ordinamento un quadro normativo certo, standard di qualità rigorosi e risorse dedicate allo sviluppo del turismo lento e sostenibile. Un passaggio importante che offre ai territori l’opportunità di ripensare i flussi turistici in un’ottica di sostenibilità, tutela ambientale e benessere psicofisico”.
In questo scenario di grande fermento e opportunità, la rete di cooperazione turistica dei Borghi Eccellenti Lucani promuove un momento di dibattito e confronto costruttivo con i principali interlocutori istituzionali e tecnici . L’appuntamento è fissato per il 21.09.2026 presso Sala dell’Arco in Potenza, occasione pensata per immaginare e proporre strategie condivise finalizzate alla valorizzazione e all’inserimento dei sentieri lucani nella nuova mappa digitale ufficiale del Ministero del Turismo.
La Legge nazionale si muove lungo direttrici strategiche di rilievo anche per la Basilicata:

— valorizzazione dei borghi, offrendo un concreto sostegno alle aree interne, ai piccoli centri e ai territori rurali spesso marginali rispetto ai grandi flussi del turismo di massa;

— promozione del turismo sostenibile, imperniato sulla mobilità dolce, sul rispetto degli ecosistemi e su un modello di accoglienza diffusa e di qualità;

— tutela della salute e del benessere, riconoscendo l’alto valore della pratica escursionistica come strumento di rigenerazione personale e di riscoperta dei territori.

Per dare concreta attuazione a tali finalità, la Legge mette in campo strumenti innovativi: dalla Banca dati nazionale e mappa digitale ufficiale presso il Ministero del Turismo alla definizione di standard rigorosi in materia di sicurezza, segnaletica, manutenzione e accessibilità, fino alla creazione di nuovi organi di governance come la Cabina di regia nazionale e il Tavolo permanente, fondamentali per il raccordo tra enti locali e associazioni.
«Con l’entrata in vigore della Legge sui Cammini d’Italia — rileva Michele Miglionico, coordinatore Borghi Eccellenti Lucani– ci troviamo di fronte ad un’opportunità che i nostri territori non possono perdere . I Borghi Lucani tutti, custodiscono un patrimonio paesaggistico, storico e culturale straordinario che merita di essere messo a sistema. Questo incontro vuole essere un tavolo operativo e di confronto aperto con le istituzioni regionali e locali per non trovarci impreparati al momento concreto dell’applicazione della norma, ma per guidarla, trasformando, concretamente, i nostri sentieri in leve stabili di sviluppo economico, sociale e turistico per le aree interne della Basilicata».
L’evento vedrà la partecipazione di amministratori locali, rappresentanti regionali, operatori del settore turistico, associazioni escursionistiche e portatori d’interesse.

 


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