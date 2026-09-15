Di seguito il comunicato:

Il Club Aste e Bilancieri, celebrando con un mix ideale di passione e di eleganza, dedica l’evento interamente al “mondo femminile” nella magica atmosfera …dei motori d’epoca! Un evento che, anno dopo anno, riesce a fondere la raffinatezza femminile col fascino intramontabile dei veicoli d’epoca, trasformando le strade percorse in un palcoscenico a cielo aperto.

Sabato 5 settembre, con la partenza da Noicattaro del Raduno DONNE e MOTORI, le strade della Puglia si sono accese di colori, profumi e rombi inconfondibili. Il cuore pulsante sono stati gli equipaggi femminili e misti, con le Signore alla guida delle loro amate auto d’epoca…

Le partecipanti, provenienti da tutta la Puglia e da diverse regioni italiane, hanno condotto mezzi impeccabili, creando un’atmosfera sospesa nel tempo. Ogni veicolo raccontava una storia: dalla Spider rossa …alla Bianchina cabriolet, dalla berlina di famiglia …alle più recenti cabrio.

Passando invece al programma vero e proprio, il tour ha previsto due tappe importanti al sabato mattina: La Lonigro Fruit di Noicattaro dove tutti hanno potuto conoscere di persona Francesca Lonigro, brillante manager dell’azienda di famiglia, reduce della recente e seguitissima trasmissione “Boss in incognito”.

A seguire la tanto apprezzata tappa presso la PDT Cosmetici di Putignano dove le partecipanti sono state accompagnate in una visita guidata con cui hanno potuto constatare “ogni passaggio” della produzione artigianale di splendidi cosmetici. Qui, tra lavorazioni manuali e profumi delicati, si è creata una “connessione” sorprendente tra il mondo dei motori e quello della bellezza e cioè: “passione” e “cura” forme diverse ma egualmente affascinanti.

La carovana delle auto ha fatto poi tappa intermedia presso la Masseria Torricella di Alberobello dove al termine del pranzo, ricco di specialità locali, le drivers si sono impegnate in una prova di regolarità con i pressostati. Terminata la prova, la auto hanno raggiunto Ostuni percorrendo le panoramiche strade della Valle d’Itria costeggiate dai tipici trulli. Ad Ostuni l’irrinunciabile visita all’importante Museo Civico della Città Bianca, le partecipanti hanno potutoammirare “la donna” vissuta 28.000 anni fa, il cui scheletro con le piccole ossa di un feto è stato ritrovato alcuni anni fa proprio nel territorio di Ostuni.

Serata di gala presso la Sala Enotria di Turi con un suggestivo e coinvolgente spettacolo di danza accompagnato da musiche a tema e dalla voce femminile della cantante che interpretava celebri canzoni di fama internazionale.

La domenica è stata dedicata al momento culturale presso il Castello di Conversano. Nella Sala Conferenze si è tenuta una conferenza dal titolo: “I limiti sono solo nella mente” dove tutte le partecipanti ed il pubblico locale, accorso numeroso, hanno potuto seguire attentamente gli interventi della moderatrice Avv. Isabella Acquaviva, del Vice Sindaco e dell’Assessore alla Cultura della Città. Interventi molto apprezzati anche quelli delle imprenditrici Francesca Lonigro e Maria Antonietta Plantone che hanno riguardato il mondo lavorativo ed imprenditoriale delle donne.

Subito dopo la conferenza, nella Piazza di Conversano si è disputato il “Memorial Mimma Sgaramella” con prove di abilità in auto, con folta partecipazione di pubblico.

Il presidente di Aste e Bilancieri, nel suo discorso conclusivo, ha sottolineato l’impegno e la continua volontà di voler organizzare eventi come questo per valorizzare il ruolo delle donne nel motorismo storico. “Non è solo una sfilata – ha dichiarato – ma un atto d’amore verso la nostra storia e un invito a trasmettere questa passione alle nuove generazioni.”

La giornata si è chiusa con le Premiazioni durante il pranzo finale presso la Sala Noha dell’Una Hotel Regina dove il delegato ASI per la Manifestazione, la dott.ssa Annamaria Lapenna, ha sottolineato la particolare “riuscita” dell’Evento che si colloca tra le eccellenze delle manifestazioni della Federazione: “…due giorni fantastici, esperienze ed emozioni che dovremmo provare tutti per poter vivere meglio e sorridere di più alla vita…”.

Premiazioni per le prove di abilità, ma soprattutto gadget tanto graditi per tutte le partecipanti. Sorrisi e strette di mano hanno suggellato un’edizione che resterà nella memoria del club Aste e Bilancieri e di tutti i partecipanti.

Con il sole al tramonto e il rombo dei motori che lentamente si spegneva, “Donne e Motori” lasciava non solo il “profumo” della benzina e della storia, ma anche la promessa di un ritorno ancora più intenso e coinvolgente della prossima edizione, biennale, del 2028.