Di seguito il comunicato:

ONLUS ALZAIA e Federica Anelli propongono un incontro laboratoriale di scrittura creativa e linguaggio per dare forza alle parole e combattere la violenza

Come raccontiamo il genere? Come la violenza? Siamo in grado di abitare consapevolemnte le parole che usiamo?

A volte sono proprio le parole a trovare quello che non riusciamo ancora a dire. Parole che ci riconoscono, che raccontano quello che siamo, che possono trasformarsi in consapevolezza e diventare anche strumenti per rivendicare la nostra voce.

È da qui che nasce il prossimo appuntamento di “Connessioni in ascolto”, un incontro dedicato alla poesia e alla forza delle parole, insieme a Federica Anelli, libraia e autrice.

L’incontro si terrà il 16 settembre, alle ore 18:00, presso lo Sportello Polifunzionale di Via Friuli 7/A, Taranto.

Ingresso libero.