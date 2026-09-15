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“Connessioni in ascolto”: Taranto, incontro dedicato alla poesia e alla forza delle parole Oggi

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connessioni in ascolto

Di seguito il comunicato:

ONLUS ALZAIA e Federica Anelli propongono un incontro laboratoriale di scrittura creativa e linguaggio per dare forza alle parole e combattere la violenza

Come raccontiamo il genere? Come la violenza? Siamo in grado di abitare consapevolemnte le parole che usiamo?

A volte sono proprio le parole a trovare quello che non riusciamo ancora a dire. Parole che ci riconoscono, che raccontano quello che siamo, che possono trasformarsi in consapevolezza e diventare anche strumenti per rivendicare la nostra voce.

È da qui che nasce il prossimo appuntamento di “Connessioni in ascolto”, un incontro dedicato alla poesia e alla forza delle parole, insieme a Federica Anelli, libraia e autrice.

L’incontro si terrà il 16 settembre, alle ore 18:00, presso lo Sportello Polifunzionale di Via Friuli 7/A, Taranto.

Ingresso libero.


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