Di seguito il comunicato:

Caffè Vergnano, storica torrefazione italiana specializzata nella produzione di caffè, compie un nuovo passo nella propria strategia di sviluppo internazionale aprendo il suo primo Coffee Shop in Irlanda, nella città di Limerick.

L’apertura si inserisce nel piano di espansione della rete di caffetterie annunciato lo scorso maggio, con 10 nuovi Coffee Shop tra Italia ed estero entro la fine del 2026, oltre a interventi di restyling e ampliamento di locali già esistenti. Una strategia che punta a consolidare il presidio sul territorio nazionale e, parallelamente, ad accrescere la presenza internazionale del format, entrando in nuove geografie e rafforzando il posizionamento del brand nei mercati esteri. Un modello che, in 25 anni, ha portato il brand in 203 locali complessivi, di cui 154 in Italia, 22 in Europa e 27 nel resto del mondo, con una presenza in 22 Paesi e 120 città, confermando la capacità del progetto di rendere riconoscibili qualità, ospitalità e italianità in contesti diversi.

Il nuovo locale di Limerick nasce nel cuore della città come uno spazio dedicato all’esperienza della caffetteria italiana. Il menù propone espresso e preparazioni a base caffè, le miscele Caffè Vergnano e una offerta food pensata per accompagnare i diversi momenti della giornata, all’interno di un ambiente contemporaneo e accogliente.

L’apertura rappresenta un nuovo tassello della collaborazione con Coca-Cola HBC, partner strategico di Caffè Vergnano per la crescita internazionale del brand, attraverso il supporto di Coca-Cola HBC Ireland and Northern Ireland, che mette a disposizione una forte conoscenza del mercato locale e la propria rete nel mondo dell’hospitality.

“Siamo molto soddisfatti per l’apertura di questo nuovo Coffee Shop 1882 a Limerick, che consente di far crescere la presenza di Caffè Vergnano in Irlanda – dichiara Carolina Vergnano, Amministratore Delegato di Caffè Vergnano. Da oltre quattro generazioni, la nostra famiglia si dedica a condividere nel mondo l’autentica cultura italiana del caffè, mantenendo la qualità, la passione e la maestria artigianale che definiscono il nostro brand. Il team irlandese condivide questi stessi valori e siamo orgogliosi di collaborare con loro per portare l’esperienza Caffè Vergnano agli appassionati“.

Le caffetterie Caffè Vergnano rappresentano un progetto di eccellenza nato per diffondere la cultura del caffè in Italia e nel mondo, attraverso un format che interpreta l’autentica caffetteria all’italiana come esperienza di marca. Non semplici punti vendita, ma luoghi esclusivi e personalizzati, in cui soluzioni di arredo e design di elevato standard si adattano alle caratteristiche della location e alle esigenze del cliente, creando spazi accoglienti pensati come una “seconda casa” per i consumatori.

Caffè Vergnano

Caffè Vergnano è tra le più antiche torrefazioni italiane a livello nazionale. Fondata nel 1882, e ancora oggi guidata dalla famiglia, da oltre 140 anni racconta il rito dell’autentico espresso italiano portando in una tazzina profumi e aromi di tutto il mondo. Il segreto delle sue miscele risiede nella selezione accurata delle origini, una tostatura lenta e tradizionale che valorizza ogni singola materia prima, e la creazione di ricette esclusive che ne esaltano il gusto unico.

I prodotti Caffè Vergnano sono disponibili nella grande distribuzione, nei migliori bar e nella rete dei Caffè Vergnano 1882, la catena di caffetterie all’italiana presente in tutto il mondo. Caffè Vergnano ha rafforzato la propria crescita internazionale grazie all’accordo con Coca-Cola HBC per la distribuzione dei propri prodotti in 27 Paesi nei canali fuori casa e retail.

Caffè Vergnano è stata Caffè Ufficiale di Milano Cortina 2026, grazie all’accordo di distribuzione con Coca-Cola HBC e al supporto di Coca-Cola, partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Questa presenza si lega indissolubilmente ai valori olimpici di impegno, onestà e passione, che Caffè Vergnano incarna da sempre nella sua storia e nel suo profondo legame con il territorio italiano.

Dal 2018, l’azienda ha affiancato alla cultura del caffè quella per l’impegno sociale: “Women in Coffee” è il progetto dedicato al sostegno di comunità di donne coltivatrici, oggi ampliato a iniziative di inclusione ed empowerment femminile.