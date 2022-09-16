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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Nel foggiano le precipitazioni maggiori stamattina: Puglia, allerta fino a stasera. Marche, dieci morti per il maltempo Meteo

16 Settembre 2022
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Volturino quasi settanta millimetri in tre ore. Volturara Appula oltre sessanta. Altre località nella zona occidentale del foggiano con decine di millimetri del livello di pioggia registrato stamattina.

Per la Puglia codice giallo (esclusi Salento e tarantino) in tema di allerta maltempo.  Allerta fino alle 20, secondo le previsioni della protezione civile regionale.

La prefettura di Ancona ha aggiornato il bilancio delle vittime per il nubifragio di ieri sera: dieci morti, quattro dispersi.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)


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