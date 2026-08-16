Incidente in moto stamattina in territorio di Masainas. La coppia pugliese era a bordo. Per cause da dettagliare la motocicletta è finita fuori controllo e la caduta è stata fatale. A causa del sinistro il 26enne Simone Convertini, originario di Fasano, è morto sul colpo. Ferita la fidanzata, è stata trasportata all’ospedale di Cagliari.

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Scrive Gian Luca Pittoni, sindaco di Masainas:

L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Masainas esprimono il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Simone Convertini, giovane militare pugliese deceduto questa mattina in un incidente stradale con la sua moto in via Roma.

La violenza dell’impatto e l’interruzione improvvisa di una vita così giovane lasciano sgomenti e profondamente addolorati. La perdita di un ragazzo di appena 26 anni colpisce nel profondo la nostra comunità.

Il dolore dei familiari è anche il nostro: Masainas si unisce in un abbraccio silenzioso e rispettoso, rivolto ai genitori, ai suoi cari e alla fidanzata Sephora attualmente ricoverata al Brotzu.

Alla famiglia giunga la più sentita vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità.