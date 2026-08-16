rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

16 Agosto 2026
Traffico delle vacanze: strade, oggi bollino rosso Carburanti: la situazione ELENCO PREZZI

Incidente in Sardegna: morto militare 26enne originario di Fasano, ferita la fidanzata Stamattina

16 Agosto 2026
incidente stradale

Incidente in moto stamattina in territorio di Masainas. La coppia pugliese era a bordo. Per cause da dettagliare la motocicletta è finita fuori controllo e la caduta è stata fatale. A causa del sinistro il 26enne Simone Convertini, originario di Fasano, è morto sul colpo. Ferita la fidanzata, è stata trasportata all’ospedale di Cagliari.

—–

Scrive Gian Luca Pittoni, sindaco di Masainas:

L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Masainas esprimono il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Simone Convertini, giovane militare pugliese deceduto questa mattina in un incidente stradale con la sua moto in via Roma.

La violenza dell’impatto e l’interruzione improvvisa di una vita così giovane lasciano sgomenti e profondamente addolorati. La perdita di un ragazzo di appena 26 anni colpisce nel profondo la nostra comunità.

Il dolore dei familiari è anche il nostro: Masainas si unisce in un abbraccio silenzioso e rispettoso, rivolto ai genitori, ai suoi cari e alla fidanzata Sephora attualmente ricoverata al Brotzu.

Alla famiglia giunga la più sentita vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità.

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260816 194831

Puglia, maltempo: domani allerta temporali eccetto tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

Screenshot 20260816 145618

Noicattaro, altro bambino aggredito e ferito dal lupo: l’area era inibita, ricorda il sindaco che si è trovato quasi di fronte l’animale. Divieti a tutela dei cittadini Innamorato convocato dal prefetto per esaminare l'emergenza

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione