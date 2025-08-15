Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

In occasione di Birre Al Castello, importante festival del Sud Italia dedicato alla birra

artigianale, organizzato dal The BlueBeat pub in collaborazione con il Castello

Volante di Corigliano d’Otranto, torna, tra i tanti eventi in programma, un

esperimento unico nel panorama brassicolo nazionale.

Nei tre giorni del festival, in programma da sabato 16 a lunedì 18 agosto, verrà

proposto: La storia del Castello, le storie della birra, una speciale ed esclusiva visita

guidata con degustazione a cura di “Sulle vie della birra” e “Infopoint Corigliano

d’Otranto”.

Negli ultimi anni, anche in Italia, si assiste al nuovo fenomeno del turismo birrario. Il

birrovagare è una nuova tendenza che vede un numero sempre maggiore di turisti

andare alla ricerca di esperienze legate alla birra di qualità. La birra può diventare

una chiave di lettura per scoprire attraverso di essa un territorio, la storia, la cultura.

Ma spesso la visita di un birrificio o di un locale birrario è semplicemente un gustoso

contorno alla scoperta del territorio. I due aspetti restano, nelle loro intime essenze,

slegati. Quanto proposto a Corigliano d’Otranto invece, supera questo limite,

apparentemente invalicabile.

La splendida cornice di Castello De ‘Monti infatti offrirà una nuova occasione per

raccontare di birra, Storia e territorio; un esempio concreto di come sia possibile

proporre un turismo birrario connesso strettamente con i luoghi e i contenitori

culturali attraverso la collaborazione tra realtà diverse.

-Itinerari, percorsi, esperienze, degustazioni-

Aristodemo Pellegrino

Manager Culturale, Guida Turistica Abilitata, Educatore professionale, Beer Taster

Facebook @sulleviedellabirra | Instagram sulleviedellabirra

Tel +39 329 545 9310 MAIL: sulleviedellabirra@gmail.com

I LUOGHI LE STORIE

Un interessante itinerario storico con degustazione guidata condotto da Aristodemo

Pellegrino, referente regionale Unionbirrai Beer Tasters per Puglia e Basilicata,

ideatore di “Sulle vie della Birra”, innovativo progetto di turismo brassicolo e

alogastronomico, nonché guida turistica abilitata e archeologo.

Un viaggio di gusto nella storia della birra tra Medioevo e Rinascimento, dal XII

secolo sino agli eventi che hanno scandito la storia d’Europa del 1500, il tutto

attraverso la visita guidata negli ambienti e nella storia del Castello di Corigliano

D’Otranto.

La storia del Castello, le storie della Birra è un viaggio attraverso la storia d’Europa.

Un percorso intrecciato in maniera sorprendente alla storia della birra e agli sviluppi

dell’arte brassicola nei secoli tra aspetti inusuali e sorprendenti scoperte. Un modo

nuovo di raccontare l’elegante Castello de’ Monti mettendo in risalto la cultura della

birra artigianale, troppo spesso ancora considerata una bevanda volgare, inferiore

rispetto ad altre. Seppur il Salento venga considerato terra del vino, è vero anche che,

fin da epoche remote, la birra ha lasciato tracce importanti. Diventa affascinante

allora rintracciarle e portarle alla luce, evidenziando come la birra sia da sempre

considerata la bevanda sociale per eccellenza che ha saputo unire uomini, popoli e

culture. Birre al Castello diventa quindi occasione di racconto, incontro e scoperta,

pur restando una gioiosa festa del bere consapevole.

Quando: sabato 16, domenica 17 agosto 2025

Appuntamento alle ore 20 presso l’infopoint del Castello

Il costo dell’iniziativa è di 12 € comprensivo di tre birre, i