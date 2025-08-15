Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
In occasione di Birre Al Castello, importante festival del Sud Italia dedicato alla birra
artigianale, organizzato dal The BlueBeat pub in collaborazione con il Castello
Volante di Corigliano d’Otranto, torna, tra i tanti eventi in programma, un
esperimento unico nel panorama brassicolo nazionale.
Nei tre giorni del festival, in programma da sabato 16 a lunedì 18 agosto, verrà
proposto: La storia del Castello, le storie della birra, una speciale ed esclusiva visita
guidata con degustazione a cura di “Sulle vie della birra” e “Infopoint Corigliano
d’Otranto”.
Negli ultimi anni, anche in Italia, si assiste al nuovo fenomeno del turismo birrario. Il
birrovagare è una nuova tendenza che vede un numero sempre maggiore di turisti
andare alla ricerca di esperienze legate alla birra di qualità. La birra può diventare
una chiave di lettura per scoprire attraverso di essa un territorio, la storia, la cultura.
Ma spesso la visita di un birrificio o di un locale birrario è semplicemente un gustoso
contorno alla scoperta del territorio. I due aspetti restano, nelle loro intime essenze,
slegati. Quanto proposto a Corigliano d’Otranto invece, supera questo limite,
apparentemente invalicabile.
La splendida cornice di Castello De ‘Monti infatti offrirà una nuova occasione per
raccontare di birra, Storia e territorio; un esempio concreto di come sia possibile
proporre un turismo birrario connesso strettamente con i luoghi e i contenitori
culturali attraverso la collaborazione tra realtà diverse.
-Itinerari, percorsi, esperienze, degustazioni-
Aristodemo Pellegrino
Manager Culturale, Guida Turistica Abilitata, Educatore professionale, Beer Taster
Facebook @sulleviedellabirra | Instagram sulleviedellabirra
Tel +39 329 545 9310 MAIL: sulleviedellabirra@gmail.com
I LUOGHI LE STORIE
Un interessante itinerario storico con degustazione guidata condotto da Aristodemo
Pellegrino, referente regionale Unionbirrai Beer Tasters per Puglia e Basilicata,
ideatore di “Sulle vie della Birra”, innovativo progetto di turismo brassicolo e
alogastronomico, nonché guida turistica abilitata e archeologo.
Un viaggio di gusto nella storia della birra tra Medioevo e Rinascimento, dal XII
secolo sino agli eventi che hanno scandito la storia d’Europa del 1500, il tutto
attraverso la visita guidata negli ambienti e nella storia del Castello di Corigliano
D’Otranto.
La storia del Castello, le storie della Birra è un viaggio attraverso la storia d’Europa.
Un percorso intrecciato in maniera sorprendente alla storia della birra e agli sviluppi
dell’arte brassicola nei secoli tra aspetti inusuali e sorprendenti scoperte. Un modo
nuovo di raccontare l’elegante Castello de’ Monti mettendo in risalto la cultura della
birra artigianale, troppo spesso ancora considerata una bevanda volgare, inferiore
rispetto ad altre. Seppur il Salento venga considerato terra del vino, è vero anche che,
fin da epoche remote, la birra ha lasciato tracce importanti. Diventa affascinante
allora rintracciarle e portarle alla luce, evidenziando come la birra sia da sempre
considerata la bevanda sociale per eccellenza che ha saputo unire uomini, popoli e
culture. Birre al Castello diventa quindi occasione di racconto, incontro e scoperta,
pur restando una gioiosa festa del bere consapevole.
Quando: sabato 16, domenica 17 agosto 2025
Appuntamento alle ore 20 presso l’infopoint del Castello
Il costo dell’iniziativa è di 12 € comprensivo di tre birre, i