Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:



Carlotta Buzzacchino, 19enne di Taranto, studentessa di Matematica, è Miss Eleganza Puglia.

La sua elezione è avvenuta domenica 13 agosto davanti alla importante scenografia del Castello Acquaviva di Nardò, nel corso della finale regionale di Miss Italia dedicata al titolo creato nel 1950 per premiare la concorrente Sofia Loren. Madrina dell’incoronazione Lavinia Abate, Miss Italia 2022.

La giuria è stata presieduta dalla consigliera comunale di Nardò Alessandra Prete e composta da: Lavinia Abate, Miss Italia in carica; Adele Barbetta, imprenditrice; Maria Teresa Bianco, fashion designer; Luigi Orlando, dottore fisioterapista; Mary Chittano, modella e conduttrice; Giorgia De Nuzzo, titolare di una agenzia di spettacolo; Valentino Tondo per Framesi e Andrea Romano della gioielleria Romano Gioielli per Miluna.

Oltre a nominare la prefinalista nazionale, la giuria ha votato le concorrenti per la selezione Miluna: Miss Miluna Sara Miccoli, 24enne di Grottaglie, infermiera; seconda classificata Miriana Napoletano, 19enne di Trani, studentessa di Scienze dell’educazione e della formazione; terza classificata Adriana Verdesca, 27enne di Copertino, laureata in Giurisprudenza e attrice alle prime esperienze; quarta Desiré D’Amico, 19enne di San Cesario di Lecce, studentessa presso l’Accademia Nazionale di Danza; quinta Marta Cudazzo, 21enne di Nardò, studentessa di Giurisprudenza; sesta Erica De Giovanni, 22enne di Taviano, studentessa di Scienze dei beni culturali.

L’evento è stato organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Nardò, guidato dal sindaco Pippi Mellone, che si è prodigato attraverso il consigliere con delega allo spettacolo Lelè Manieri.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, mentre l’intrattenimento è stato assicurato dalla possente voce del tenore Luigi Cutrone e dalle esilaranti incursioni di Emanuele Tartanone, attore comico del Mudù.

Le aspiranti miss, il cui hair style è stato curato da Valentina G Acconciatrice di Lecce e Belezza & Salon di Nardò per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale, sono state anche protagoniste del défilé “statiDANYmo” della stilista Daniela Taddeo.

Si ringrazia:

LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Fenimprese Bari, Barbetta BRB Holding, Domenico Buono Man Style Barletta.