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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Caldo: Bari oggi codice giallo, per tre città è rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

16 Agosto 2023
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Aumenta di nuovo il caldo in Italia. Soprattutto in alcune zone di centro e nord l’anticiclone africano fa sentire in queste ore la sua presenza. La Puglia, come sintetizza il bollettino riguardante Bari, a sua volta vede cambiare il colore del livello di rischio per ondate di calore: dopo una settimana abbondante in verde oggi è giallo.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 14/08/2023 15/08/2023 16/08/2023
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
.BARI Livello0 Livello0 Livello1
.BOLOGNA Livello1 Livello1 Livello2
.BOLZANO Livello2 Livello3 Livello3
.BRESCIA Livello2 Livello3 Livello3
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello0 Livello1 Livello1
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello2 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello0 Livello0 Livello1
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello0 Livello0 Livello1
.MESSINA Livello0 Livello0 Livello0
.MILANO Livello1 Livello1 Livello1
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello0 Livello0 Livello1
.PERUGIA Livello1 Livello1 Livello2
.PESCARA Livello0 Livello0 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello0 Livello0
.RIETI Livello0 Livello0 Livello1
.ROMA Livello0 Livello1 Livello1
.TORINO Livello1 Livello1 Livello1
.TRIESTE Livello1 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello0 Livello1 Livello1
.VERONA Livello1 Livello1 Livello2
.VITERBO Livello0 Livello0 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


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