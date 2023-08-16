Aumenta di nuovo il caldo in Italia. Soprattutto in alcune zone di centro e nord l’anticiclone africano fa sentire in queste ore la sua presenza. La Puglia, come sintetizza il bollettino riguardante Bari, a sua volta vede cambiare il colore del livello di rischio per ondate di calore: dopo una settimana abbondante in verde oggi è giallo.
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
|Citta’
|14/08/2023
|15/08/2023
|16/08/2023
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)