Il danno è di circa duecentomila euro. La notizia è stata raccontata dal tgnorba.

Scrive Giuseppe Piepoli:



Colleghi, amici e conoscenti,

il nostro Amico Angelo Piepoli (Angelo Flash), autista e padre amorevole, titolare della sua azienda di trasporti ha bisogno del nostro aiuto.

Fin da piccolo appassionato da questo lavoro.. anzi ossessionato da questo lavoro… dopo una vita di sacrifici aveva deciso nel 2016, credendo in se stesso, di investire nell’acquisto di un camion nuovo tutto suo… finalmente il suo sogno realizzato…

però…

quello che sembrava un giorno come tutti gli altri, tornando dal classico viaggio con il suo camion pieno di merce da scaricare qui in Puglia, il giorno 3 agosto alle 7:15 il destino ha voluto che si trovasse nel posto sbagliato al momento sbagliatissimo…

nel bel mezzo di una rapina ad un portavalori.

Dopo essere stato minacciato con un fucile da degli ingrati alla vita, ha visto essere sequestrato il suo mezzo e come se questo non bastasse, in 10 minuti ha visto il suo mezzo bruciare tra le fiamme.

Una vita di sacrifici, non solo suoi ma di tutta la sua famiglia, che credeva nel suo sogno.

una vita bruciata in 10 minuti…

il sudore ed i sacrifici di anni…

tutto bruciato in 10 minuti…

ma a noi basta meno.. meno di 10 minuti… per aiutare il nostro amico, il nostro collega, il nostro Angelo Flash… aiutiamo lui e la sua famiglia a ripartire… far vedere che chi lotta per i propri sogni non è mai da solo…

stringiamoci uniti più forti del destino ingiusto… per noi può essere poco ma per loro può significare tantissimo..

abbiamo creato una postepay ricaricabile dove poter far sentire tutto il nostro sostegno…

ognuno come meglio può,

facendo una ricarica al seguente iban: IT57M3608105138270454170472

Intestatario: Piepoli Angelo

BASTA POCO… MENO DI 10 MINUTI… aiutiamo angelo e la sua famiglia a ripartire.